В переходе у станции московского метро обрушились деревянные конструкции

В переходе у одной из станций Московского метрополитена обрушились деревянные конструкции. Данную информацию, вечером во вторник, 30 января, предоставил источник в экстренных службах столицы.

Происшествие случилось недалеко от станции "Улица 1905 года", но не на территории метро - подземка работает в штатном режиме. Согласно последним сообщениям, под завалами могут находиться люди, передает Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент на месте инцидента активно работают сотрудники экстренных служб города. Очевидцы сообщают о прибытии к станции автомобилей пожарной охраны и "скорой помощи". Точная информация об обрушении перекрытий в переходе сейчас уточняется.

Как сообщили в ГСУ Следственного Комитета по Москве, "в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".