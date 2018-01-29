Таксист снял с похищенной им карты пассажира 300 тысяч рублей

В Москве был задержан водитель такси, похитивший банковскую карту пассажира и снявший с нее порядка 300 тысяч рублей, сообщает сайт mosregtoday.ru со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

На вора-таксиста пожаловался 37-летний москвич. Как рассказали в ведомстве, водитель такси привез потерпевшего в отделение банка на улице Барклая и направился вместе с ним к банкоматам. Предложив помощь, таксист выполнил операцию по снятию денежных средств с карты заявителя, узнав при этом пин-код и похитив карту. На обратном пути, отъехав от банка, злоумышленник вышел из автомобиля, сказав, что забыл зайти в магазин. Вернувшись к банкомату, он снял с похищенной карты около 300 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 50-летний уроженец ближнего зарубежья, на которого завели соответствующее дело о краже.