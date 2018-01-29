Пострадавшая при нападении на школу в Перми учительница написала открытое письмо

В Перми учительница школы №127 Наталья Васильева, пострадавшая при нападении ученика, написала открытое письмо. Официальное обращение педагога к врачам и к журналистам сегодня опубликовано на сайте минздрава Пермского края.

Учительница выразила благодарность врачам больницы и попросила уважать ее желание не встречаться с журналистами, сообщает Газета.ру.

"Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье", — говорится в обращении Натальи Васильевой.

Инцидент в пермской школе произошел 15 января. Десятиклассник со своим приятелем, учившимся в прошлом в этой школе, явился в класс с ножами. В классе они умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Учительница пыталась закрыть детей собой. Васильева была госпитализирована.