В Москве, по предварительным данным, в воскресенье вечером скончался мужчина, в которого стреляли у станции метро "Славянский бульвар". Полиция проверяет информацию о стрельбе у входа в станцию метро "Славянский бульвар". О конфликте с применением оружия сообщили очевидцы инцидента.

По данным РЕН-ТВ, между двумя мужчинами на Кутузовском проспекте около метро произошла ссора. Один из них выхватил оружие и прострелил ногу оппоненту. Пострадавший потерял сознание. Подозреваемый в применении оружия скрылся с места происшествия. Все подробности инцидента в настоящее время выясняются.