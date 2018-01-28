В Ярославской области двухлетняя девочка впала в кому после избиения сожителем матери. Малышка росла в неблагополучной семье в поселке Борисоглебский. По данным следствия, подозреваемый жестоко избил маленькую дочь своей сожительницы.

В субботу вечером малышка в крайне тяжелом состоянии была доставлена в Борисоглебскую ЦРБ с диагнозом: ЗЧМТ, множественные ушибы головы, тела, конечностей. Малышку срочно перевезли в одну из больниц города Ярославля.

Девочка впала в кому. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери малышки. По данным СКР, этот мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.