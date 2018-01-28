Глава СКР поручил проверить информацию об изнасиловании 13-летней девочки

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить распространенную в СМИ информацию об изнасиловании в Москве 13-летней девочки. Заявление о надругательстве над подростком в следственные органы подала мать школьницы. В Москве 13-летняя школьница отдалась пятерым сверстникам ради бутылки вина

По данным СКР, по поручению Бастрыкина расследование преступления поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

В СМИ появилась информация о том, что семиклассница отдалась сверстникам ради одной бутылки вина. Пятеро школьников записали на видео, как занимаются с ней сексом, а после размещения видеозаписи в интернете их задержали. Юноши уверяют, что все было по согласию девочки.