В подмосковном Красногорске при пожаре в 22-этажном доме погибли 2 человека

Пожар в одной из квартир произошел в 22-этажном доме в городе Красногорске в ближайшем Подмосковье. В результате пожара погибли два человека. Три человека пострадали. Пострадавшие, двое из которых дети, госпитализированы.

Погорельцев доставили в городскую больницу Красногорска. По данным РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области, пожар произошел в многоквартирном жилом доме № 6 на Южном бульваре.

Ранее в воскресенье, 28 января, утром пожар произошел в семйном общежитии в Омской области. В общежитии на улице Титова в поселке Новоомский Омского района загорелась комната. В результате пожара погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних - 13 и 14 лет. Еще семеро человек пострадали.