В Хабаровске школа закрыта из-за массового отравления детей в школьной столовой

В Хабаровске произошло массовое отравление учащихся и и работников гимназии № 3. На данный момент острая кишечная инфекция диагностирована у 100 человек - учеников и сотрудников учебного заведения.

Трое детей с симптомами инфекции госпитализированы в инфекционное отделение. У остальных отравившихся заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести, среди них — семеро взрослых работников гимназии. У восьми детей был обнаружен антиген норовируса.

Вчера в хабаровской гимназии № 3 были прекращены занятия. Как пишут местные СМИ, на пищеблоке были обнаружены нарушения санитарного законодательства, в том числе нарушения, связанные с технологией приготовления пищи».

По факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии №3 города Хабаровска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе точного количества пострадавших.