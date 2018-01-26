Мошенник выманил у пожилой москвички триста тысяч, представившись ее «сыном»

Столичные оперативники задержали мошенника, который выманил у восьмидесятисемилетней москвички 300 тысяч рублей, представившись ее сыном и попросив деньги, чтобы якобы избежать ответственности за содеянное преступление, цитирует сообщение пресс-службы московского главка МВД сайт mosregtoday.ru.

Неизвестный позвонил пожилой женщине, бессовестно представившись ее сыном и заявил, что совершил преступление. Более того, сказал, что его задержали и потребовал солидную денежную сумму на взятку. Та передала неизвестному 300 тысяч рублей в подъезде своего дома на Тарутинской улице.

«Через некоторое время с ней связался сын, в разговоре с которым выяснилось, что с ним все в порядке и денег он не просил. Пожилая женщина сразу же обратилась в полицию», - рассказали в ведомстве.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого по месту жительства в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что это ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 33-летний мужчина. На него завели дело о мошенничестве и отправили под арест.

Предприимчивые мошенники всегда найдут нужный и действенный, по их мнению, повод для обмана пожилых людей множество. На днях жительница подмосковной Ивантеевки решила найти для своих детей приемную бабушку. Объявление о поиске женщина написала в социальных сетях. «Увнучиться» – так молодая мать назвала свою идею. Она рассчитывает найти пожилую женщину, которая захочет подарить ее детям «бабушкину» заботу. На собственность приемной бабушки предприимчивая женщина не претендует.