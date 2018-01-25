Хищение 100 миллионов рублей из оборонзаказа раскрыто на «Адмиралтейских верфях». Сотрудниками «экономической» полиции были задержаны бывший гендиректор АО «Новит Про» и заместитель главного инженера указанного судостроительного предприятия. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено 12 декабря 2017 года.

По версии полицейского следствия, подозреваемые в период с декабря 2015 года по апрель 2017-го похитили не менее 100 миллионов рублей, выделенных на государственный оборонный заказ «Адмиралтейским верфям». В рамках заказа была осуществлена разработка трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636 и создание структурной связи между трехмерной моделью и ремонтной документацией. Государственным заказчиком является Министерство обороны Российской Федерации.

Стоимость работ была намеренно завышена, убеждено следствие. Деньги были перечислены на расчетный счет соисполнителя - АО «Новит Про», после чего бизнесмен и топ-менеджер судостроительного предприятия распорядились ими по своему усмотрению, то есть присвоили.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

(по материалам kommersant.ru topdialog.ru inforeactor.ru)