В Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире инженер морского конструкторского бюро "Малахит". Мужчине было 30 лет. Инженер 23 января не вышел на работу после отпуска, не предупредил свое начальство.

На телефонные звонки не отвечал. Его коллеги об исчезновении мужчины заявили в полицию. Сотрудники правоохрнительных органов в среду днем направились вскрывать квартиру в Петергофе, где проживал инженер, - сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит", которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок.