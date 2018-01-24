СМИ о трупе, находившемся в багажнике врезавшегося в остановку внедорожника

В среду вечером обрастает подробностями информация об аварии в районе остановки общественного транспорта на проспекте Мира в Москве. По данным источника в экстренных службах агентства городских новостей "Москва", в багажнике автомобиля, врезавшегося в остановку, находился труп неизвестного человека.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сразу после ДТП появилась информация о погибшем водителе внедорожника. Данные о гибели водителя опровергаются.

"В районе д. 68 на проспекте Мира автомобиль марки Ford Explorer врезался в остановку общественного транспорта. Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп", - сообщиет агентство. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и две женщины, которые на остановке ждали автобус.