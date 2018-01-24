В квартире пожилой женщины в Подмосковье нашли две мумии

В Подмосковье в одной из квартир города Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. Хозяйка квартиры - 77-летняя женщина. По словам пожилой женщины проживающей в квартире рядом с мумиями, обнаруженные сотрудниками полиции тела принадлежат ее брату и сестре.

Пенсионерка рассказала, что ее брат и сестра умерли примерно 8-9 лет назад, а денег на похороны родственников у нее не было. Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. По данным подмосковного главка СКР, пенсионерка экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу. По предварительным данным следствия, с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат.



По факту обнаружения мертвецов в квартире следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз по результатам которых будет установлена причина и давность смерти мужчины и женщины.