В Москве 19-летний студент убил свою подругу-студентку

В Москве 19-летний студент МГТУ имени Баумана убил девушку-ровесницу. О гибели молодых людей их знакомые узнали из соцсетей в понедельник, 22 января, вечером. Студенты читали посты Артёма, в которых он в деталях описывал инцидент.

Ночью один из знакомых Артёма решил съездить к нему. Но дверь никто не открыл. Молодой человек вызвал спасателей и полицию. Артём и Татьяна - студентка ВШЭ - снимали на двоих квартиру. Когда оперативники пришли в квартиру, то нашли парня и девушку мёртвыми. На теле Татьяны обнаружены следы жестокого насилия.

По предварительной версии, два года назад молодые люди были влюблены друг в друга и решили снять жильё. Но через некоторое время пара распалась, но Артём и Татьяна остались друзьями и продолжали совместно снимать жильё.

Предположительно, Артём переживал расставание с девушкой, надеялся на восстановление отношений.

Но у Тани, как говорят ее знакомые, появился новый возлюбленный.

Студент в предсмертном обращении написал, что давно вынашивал мысль расправы с девушкой. Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)









(фото из соцсети)