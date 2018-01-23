Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве

Сегодня утром у платформы Тимирязевская в Москве случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, аэроэкспресс насмерть сбил двух мужчин, которые перебегали железнодорожное полотно.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО отметили, что на вид погибшим не менее 50 лет. Предполагается, что граждане рассчитывали успеть пересечь железную дорогу непосредственно перед приближающимся аэроэкспрессом, передает во вторник РИА "Новости".

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.