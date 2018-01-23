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Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве

23 января 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
фото: pixabay.com

Сегодня утром у платформы Тимирязевская в Москве случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, аэроэкспресс насмерть сбил двух мужчин, которые перебегали железнодорожное полотно.

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Аэроэкспресс из Шереметьево насмерть сбил мужчину

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО отметили, что на вид погибшим не менее 50 лет. Предполагается, что граждане рассчитывали успеть пересечь железную дорогу непосредственно перед приближающимся аэроэкспрессом, передает во вторник РИА "Новости".

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

 

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Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве

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Ополченцы ДНР вырыли «подземный город» в ожидании украинского наступления

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Стало известно, зачем во вторник, 23 января, астронавты МКС выйдут в открытый космос. Согласно последней информации, Скотт Тингл и Марк Ванде Хай впервые покинут территорию космической станции.

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Ополченцы рассказали о подготовке Киевом крупной провокации в Донбассе

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Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

В понедельник около 08:00 учащийся открыл стрельбу в одной из школ городка Италия в округе Эллис, штата Техаса, расположенном примерно в 72 км от города Даллас. Ранение получила школьница, ее госпитализировали.

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