Напавший с топором на школьников в Улан-Удэ арестован судом

Во вторник, 23 января, появились новости о подростке, который совершил вооруженное нападение на школу в Улан-Удэ. Юноша 19 января нанес ранения топором нескольким ученикам, а также учительнице.

Сегодня стало известно, что Октябрьский районный суд Улан-Удэ принял решение арестовать школьника сроком на два месяца, передает портал Газета.Ru. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Поплавская, которая отметила, что мальчик будет находиться в следственном изоляторе до 19 марта текущего года.

Как подчеркивает РИА «Новости», согласно некоторой информации, подростка, совершившего атаку, уже выписали из больницы.