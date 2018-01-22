Источник: пожар в центре Москвы унес жизни трех человек

Утром в понедельник, 22 января, поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном в самом центре Москвы. Согласно информации осведомленного источника, в ходе возгорания погибли три человека.

В экстренных службах города подчеркнули, что пять граждан, среди которых ребенок, удалось вовремя спасти. Как уточняет сегодня РИА "Новости", пожар вспыхнул в доме номер 13 в Стрельбещенском переулке на площади не более 30 квадратных метров.

На месте в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. Выясняются подробности о погибших.