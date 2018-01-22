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Пятилетняя жительница Забайкалья после Нового года впала в алкогольную кому

22 января 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пятилетняя жительница Забайкалья после Нового года впала в алкогольную кому
фото: globallookpress.com

Пятилетний ребенок отравился алкоголем в Забайкалье во время новогодних праздников. Согласно последней информации, маленькая девочка впала в алкогольную кому из-за халатности своей матери.

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Отмечается, что 31 декабря минувшего года в приемное отделение центральной больницы Могочинского района был доставлен ребенок с признаками острого отравления алкоголем. Впоследствии выяснилось, что малышка впала в кому, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предполагается, что вина за случившееся лежит на 27-летней матери девочки, которая имеет судимость. Якобы женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила кружку с алкоголем на столе, а ее дочь выпила содержимое емкости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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