В Москве на Крымском валу произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля

В Москве в воскресенье утром машина инкассаторов попала в дорожно-транспортное происшествие в районе дома номер 8 по Крымскому Валу, недалеко от станции метро "Октябрьская".

От удара с другим автомобилем инкассаторский автомобиль перевернулся. Пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет.

Для подъема перевернувшейся спецмашина пришлось вызвать специальную технику. По предварительным данным, в аварии разбиты автомобили "Nissan" и "Volkswagen".

Как передало агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источник в экстренных службах, водитель автомобиля марки Volkswagen Transporter не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся. Агентство сообщает о наличии пострадавших.