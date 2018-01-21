Мальчик, пропавший в Воткинске, найден мертвым

В Удмуртии 11-летний мальчик, пропавший в Воткинске в субботу, 20 января, найден мертвым. Ранее в нескольких популярных группах Воткинска в соцсети Вконтакте было опубликовано сообщение о пропаже ребенка.

Сообщалось, что мальчик 20 января вышел из школы номер в 11 часов, но домой не пришел.

Как пишут местные СМИ, тело замерзшего мальчика нашли в одном из СНТ. Школьник насмерть замерз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что трагедия произошла в СНТ «Сад №1», который находится недалеко от Южного поселка города и школы, в которой учился мальчик, - сообщает портал «Сусанин». Все подробности инцидента устанавливаются.