Медики оценили состояние пострадавшей при нападении на школу в Бурятии девочки

Медики оценили состояние девочки - одной из семи пострадавших при нападении на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, которое произошло в минувшую пятницу. Девочка до сих находится в состоянии комы.

«По данным минздрава Бурятии, на 08.00 ч утра сегодня состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом Бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остается крайне тяжелым. Пациентке оказываются все меры интенсивной терапии.

Сложнейшую операцию ей провели совместно бригады хирургов из Федерального научно-исследовательского центра им.В.А.Алмазова (Санкт-Петербург) и Улан-Удэ (БСМП им.В.В.Ангапова)», - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

По ее словам, питерскими и бурятскими нейрохирургами разработана подробная тактика лечения девочки, применяются самые современные методы детской нейрохирургии. Ведется постоянный мониторинг. Наблюдение не прекращается ни на секунду.