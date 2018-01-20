Минздрав Бурятии: одна из пострадавших в ходе нападения на школу впала в кому

Утром в субботу, 20 января, министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев сообщил о тяжелом состоянии одной из пострадавших в ходе нападения на школу в Улан-Удэ. Девочка находится в коме.

В настоящий момент, согласно последней информации, раненая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее осмотрели врачи, которые прибыли на помощь из Санкт-Петербурга. Кроме того, ребенком занимаются нейрореаниматолог и нейрохирурги, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, происшествие случилось накануне в школе номер 5 в микрорайоне "Сосновый бор". Девятиклассник бросил в одно из помещений бутылку с зажигательной смесью, а затем, вооружившись топором, атаковал школьников и учителей.