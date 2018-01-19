Сгоревший на трассе в Казахстане автобус обогревали паяльной лампой

МВД Казахстана назвало причину возгорания автобуса с пассажирами на трассе в Актюбинской области. Причиной гибели 52 человек при пожаре автобуса стала паяльная лампа. Замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основную версию возгорания и пожара в автобусе.

По его словам, на месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином.

В автобусе в Самару ехали 55 человек и два водителя. Из них выжили пятеро. В ходе расследования инцидента установлено, что автобус сломался - двигатель заглох. В салоне стало холодно, и паяльная лампа использовалась как обогреватель. В ходе следственных действий и допросов было установлено, что в автобусе находилась емкость пластмассовая с 5 л бензина.

Портал Караван.kz со ссылкой на очевидца написал, что в автобусе между пассажирами - уроженцами Узбекистана, направлявшимися на зарабтки в Россию, произошел конфликт. Кто-то толкнул флягу с бензином, она попала на паяльную лампу. Все вспыхнуло мгновенно. Люди выбраться не смогли.