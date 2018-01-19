В Новой Москве неизвестный на иномарке похитил маленькую девочку
19 января 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Новой Москве в поселении Кленовское неизвестный похитил маленькую девочку. Похититель с ребенком скрылся на автомобиле с чужими номерами. Полиция ввела план «Перехват» для розыска и задержания подозреваемого.
По предварительным данным, неизвестный похитил девочку и скрывается на автомобиле Nissan с номерами, закрепленными за машиной BMW, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Однако в пресс-службе столичного главка МВД наличие инфрмации о похищении маленького ребенка опровергли.