Выяснились подробности стрельбы в гимназии в Симферополе

Появились подробности инцидента со стрельбой в гимназии Симферополя. В ногу был ранен ученик пятого класса гимназии №1. Его отец рассказал, что мальчика вчера ранил ученик седьмого класса из пневматического пистолета.

По словам мужчины, его сын на перемене перед уроком физкультуры пошел в туалет. Около входа в туалетную комнату стояла группа незнакомых ему старшеклассников. Уже в туалете мальчик услышал хлопок. Выйдя из уборной, он направился в спортзал.

И в этот момент услышал второй хлопок и ощутил сильную боль в ноге. До спортзала он дойти смог самостоятельно. Учитель физкультуры направил раненного ребенка в медпункт. Но медиков там не оказалось. Школьник вернулся в спортзал, и девочки-старшеклассницы с помощью подручных средств перевязали ему рану на ноге.

Одна из учительниц сообщила об инциденте матери мальчика. Мать поехала в школу за сыном. Отец тоже направился в гимназию и вызвал полицию. В больнице, куда раненного школьника привезла на такси мама, мальчику сделали рентген и обнаружили, что пулька находится в ноге чуть выше коленного сустава, - сообщают "Аргументы недели-Крым". Металлический шарик извлекли под местным наркозом.

Как рассказали свидетели инцидента, стрелок-семиклассник прибежал в спортзал и извинился перед пострадавшим учеником. Родители "стрелка" уверяют, что пистолет ему дал поиграть друг.

Отметим, ранее в Министерстве образования Крыма сообщили, что пострадавшему ребенку помогли в школе. Якобы прибывшие врачи извлекли пулю из ноги и сделали мальчику перевязку на месте.