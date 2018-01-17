Госпитализированы дети, выпрыгнувшие из окна горящего дома в Москве
17 января 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Трое детей, выпрыгнувшие из окна четвертого этажа во время пожара в жилом доме на Свободном проспекте в Москве. Две девочки и мальчик-подросток находятся в состоянии средней тяжести.
Двое были доставлены в Детскую городскую клиническую больницу № 13. Один ребёнок — в ДГКБ № 9.
Сигнал о возгорании в квартире жилого дома по адресу Свободный проспект, 12/23, поступило в службу спасения в среду около 16:13 мск. Трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа.
Огнеборцы и спасатели приехали на вызов буквально через шесть минут после вызова. Оказалось, что в одной из квартир на четвертом этаже горят вещи и мебель на площади около 12 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли одного человека с верхних этажей.
К 18:38 мск возгорание было ликвидировано.