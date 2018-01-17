Госпитализированы дети, выпрыгнувшие из окна горящего дома в Москве

Трое детей, выпрыгнувшие из окна четвертого этажа во время пожара в жилом доме на Свободном проспекте в Москве. Две девочки и мальчик-подросток находятся в состоянии средней тяжести.

Двое были доставлены в Детскую городскую клиническую больницу № 13. Один ребёнок — в ДГКБ № 9.

Сигнал о возгорании в квартире жилого дома по адресу Свободный проспект, 12/23, поступило в службу спасения в среду около 16:13 мск. Трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа.

Огнеборцы и спасатели приехали на вызов буквально через шесть минут после вызова. Оказалось, что ​в одной из квартир на четвертом этаже горят вещи и мебель на ​площади около 12 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли одного человека с верхних этажей.

К 18:38 мск возгорание было ликвидировано.