Еще одно дело заведено в связи с резней в пермской школе

Утром в среду стало известно, что после поножовщины в пермской школе №127 возбудили еще одно уголовное дело. В минувший понедельник два подростка устроили в учебном заведении кровавую резню.

В результате случившегося пострадали пятнадцать человек, среди которых ученики младших классов и учительница. Сегодня уточняется, что в новом деле речь идет о неисполнении обязанностей сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, передает портал URA.RU. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что ключевой проблемой, из-за которой случился инцидент, стали бреши в системе выявления "трудных" подростков.



Согласно информации издания "Коммерсантъ", которое ссылается на свои источники, дело заведено по ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации "Халатность", однако деталей пока нет.