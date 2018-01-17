Житель Магаданской области незаконно хранил у себя дома около 17 кг золота

Сотрудники правоохранительных органов Магаданской области изъяли у местного жителя 17 килограммов золота. Согласно последним данным, мужчина незаконно хранил дома драгметалл на сумму около 37 млн рублей.

Речь идет о человеке, который проживает в Сусуманском городском округе. В настоящий момент расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Магаданской области, о чем и сообщили накануне сотрудники ведомства, передает портал "Экономика сегодня".

Пока не установлено, откуда у мужчины столь большие запасы золота, а также, не сообщается, каким образом полиции стало известно о наличии драгоценного металла у местного жителя.