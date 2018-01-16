Видеозапись инцидента в социальном центре для подростков в Орле попала в СКР

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц социально-реабилитационного центра для подростков, после того, как в СМИ попала скандальная видеозапись издевательств группой девочек над одной школьницей.

В сети обсуждают видео, на котором запечатлено, как три девочки заставляют извиняться и избивают 12-летнюю воспитанницу центра. Якобы девочка заметила, как ее старшие влспитанницы центра фотографируются без одежды и рассказала воспитателям.

За это старшеклассницы отомстили младшей девочке. Трое несовершеннолетних воспитанниц, за совершенное противоправное деяние, по решению суда на 30 суток помещены в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

В отношении сотрудников социально-реабилитационного центра возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным СКР, в период с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018 года должностные лица из числа работников бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла» надлежащим образом не обеспечили безопасное пребывание малолетнего ребенка в социальном учреждении.