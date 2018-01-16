Безразличные граждане спокойно проходили мимо неподвижно лежащей женщины

В Крыму в одном из поселков Алушты несколько дней назад на улице скоропостижно скончалась 40-летняя женщина. Женщина, имя которой пока не установлено, днем неожиданно потеряла сознание и упала на землю недалеко от торгового павильона.

Она лежала на земле примерно полчаса. Люди проходили мимо, не обращая внимание на неподвижного человека. Очевидцы думали, что лежит пьяная женщина. И только пожилая бабушка обратила внимание на женщину. Она подошла пыталась нащупать пульс и звала на помощь. Вызвали скорую. Но медикам осталось только зафиксировать смерть, - сообщают "Аргументы недели-Крым".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают близких скончавшейся крымчанки. В личных вещах погибшей не нашли документов или других вещей, которые могли бы помочь в опознании. Возможно, умершую ограбили. Судмедэкспертам предстоит установить причину смерти. Тело погибшей находится в морге.

Пенсионерка возмущена равнодушием своих земляков. По мнению бабушки, возможно, женщину еще можно было спасти, если бы кто-то подошел сразу, как она упала и вызвал скорую.