Пермская школа, где произошла поножовщина, временно закрыта

Во вторник, 16 января, пермская школа, где пятнадцать человек были ранены в ходе поножовщины, закрыта. В настоящий момент информации о возобновлении работы учебного заведения не предоставляется.

Подчеркивается, что у ворот, которые ведут на территорию школы №127, в настоящий момент дежурят сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, как утверждает корреспондент РИА "Новости", в большинстве помещений сейчас не горит свет.

Напомним, накануне утром в ходе драки с поножовщиной в учреждении пострадали ученики и одна учительница. Полиция уже задержала подозреваемых, один из которых, как сообщается, состоял на учете у психиатра. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.