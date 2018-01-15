Психолог проанализировала резню в пермской школе

Психолог Ольга Маховская проанализировала резню, которая произошла сегодня утром в пермской школе. Речь идет о драке с применением ножей между бывшим и нынешним учениками учебного заведения.

По мнению специалиста, данный инцидент был спланирован заранее, поскольку осуществить нечто подобное не так легко. Кроме того, Маховская убеждена, что происшествие могло случиться из-за семейной драмы и неудовлетворенности жизнью одного из учеников, передает РИА "Новости".

Также психолог считает, что подростки явно хотели "показать себя" и довольно давно размышляли о таком акте.

Напомним, в пермской школе в ходе поножовщины пострадали 15 человек, 12 из которых были помещены в медицинские учреждения. Состояние двух учеников и учительницы оценивается как тяжелое.