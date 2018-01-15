Молодой житель Ямала подозревается в жестокой расправе над дочкой-младенцем

Молодой житель Ямало-Ненецкого автономного округа подозревается в жестокой расправе над своей дочерью-младенцем. В настоящий момент в отношении отца по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В региональном следственном управлении СК РФ отметили, что происшествие случилось в минувшие выходные. Утром в воскресенье в одной из квартир Салехарда было найдено тело трехмесячного ребенка с ссадинами и кровоподтеками на голове. Как уточняет РИА "Новости", специалисты осмотрели место случившегося и допросили свидетелей.

Есть информация, что семья никогда не состояла на учете как неблагополучная, однако, ряд СМИ утверждает, что 27-летний мужчина имеет две судимости. Кроме того, от его же рук пострадал его трехлетний сын, который попал в больницу.