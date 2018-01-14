В Москве пожар вспыхнул в экскурсионном автобусе, перевозившем детей
14 января 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 14 января, в юго-восточной части Москвы внезапно вспыхнул пожар в автобусе, который перевозил школьников. Об этом происшествии сообщил сегодня источник в экстренных службах города.
Согласно последней информации, речь идет об экскурсионном автобусе, который транспортировал 18 детей из Лыткарино. Как уточняет РИА "Новости", пламя охватило моторный отсек машины, которая стояла у дома номер 187 на Волгоградском проспекте.
Пожар удалось быстро потушить, вследствие чего никто не пострадал.
Подчеркивается, что школьников пришлось отправить в "Московскую усадьбу Деда Мороза", куда они направлялись, своим ходом. Отмечается, что авария произошла всего лишь в 600 метрах от пункта назначения. Обратно детей отвезет резервный автобус.
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