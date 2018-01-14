В Москве пожар вспыхнул в экскурсионном автобусе, перевозившем детей

В воскресенье, 14 января, в юго-восточной части Москвы внезапно вспыхнул пожар в автобусе, который перевозил школьников. Об этом происшествии сообщил сегодня источник в экстренных службах города.

Согласно последней информации, речь идет об экскурсионном автобусе, который транспортировал 18 детей из Лыткарино. Как уточняет РИА "Новости", пламя охватило моторный отсек машины, которая стояла у дома номер 187 на Волгоградском проспекте.

Пожар удалось быстро потушить, вследствие чего никто не пострадал.

Подчеркивается, что школьников пришлось отправить в "Московскую усадьбу Деда Мороза", куда они направлялись, своим ходом. Отмечается, что авария произошла всего лишь в 600 метрах от пункта назначения. Обратно детей отвезет резервный автобус.