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В Москве пожар вспыхнул в экскурсионном автобусе, перевозившем детей

14 января 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве пожар вспыхнул в экскурсионном автобусе, перевозившем детей
фото: globallookpress.com

В воскресенье, 14 января, в юго-восточной части Москвы внезапно вспыхнул пожар в автобусе, который перевозил школьников. Об этом происшествии сообщил сегодня источник в экстренных службах города.

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Согласно последней информации, речь идет об экскурсионном автобусе, который транспортировал 18 детей из Лыткарино. Как уточняет РИА "Новости", пламя охватило моторный отсек машины, которая стояла у дома номер 187 на Волгоградском проспекте.

Пожар удалось быстро потушить, вследствие чего никто не пострадал. 

Подчеркивается, что школьников пришлось отправить в "Московскую усадьбу Деда Мороза", куда они направлялись, своим ходом. Отмечается, что авария произошла всего лишь в 600 метрах от пункта назначения. Обратно детей отвезет резервный автобус.

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