Двух женщин сбила машина на автобусной остановке в Подмосковье

В Люберцах мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, сбил на остановке общественного транспорта двух женщин. Данную информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Согласно последней информации, дорожно-транспортное происшествие случилось на Комсомольском проспекте. Обе пострадавшие гражданки были экстренно доставлены в больницу, передает в воскресенье ТАСС. Известно, что виновник аварии был в машине марки Nissan.

Уточняется, что мужчина скрылся с места ДТП. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают автомобилиста и устанавливают все обстоятельства случившегося.