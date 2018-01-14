Двух женщин сбила машина на автобусной остановке в Подмосковье
14 января 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Люберцах мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, сбил на остановке общественного транспорта двух женщин. Данную информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Согласно последней информации, дорожно-транспортное происшествие случилось на Комсомольском проспекте. Обе пострадавшие гражданки были экстренно доставлены в больницу, передает в воскресенье ТАСС. Известно, что виновник аварии был в машине марки Nissan.
Уточняется, что мужчина скрылся с места ДТП. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают автомобилиста и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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