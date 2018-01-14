Около 40 человек попали в больницу после отравления в кадетской школе в Люберцах

Утром в воскресенье в кадетской школе в Люберцах отравились почти сорок человек. В пресс-службе администрации городского округа отметили, что все пострадавшие были экстренно госпитализированы.

Источник отметил, что по состоянию на 8.00 по московскому времени в больницу попали 36 несовершеннолетних и трое взрослых людей. Ранее поступала информация о 32 отравившихся, передает РИА "Новости".

Известно, что проверку по факту массового отравления в учебном заведении будет контролировать лично прокурор Московской области. В настоящий момент специалисты внимательно изучают все обстоятельства случившегося и выясняют данные о состоянии граждан, помещенных в больницу.