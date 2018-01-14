На место ДТП в Новой Москве вылетели два вертолета

В Новой Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин и грузовика. Данную информацию утром в воскресенье, 14 января, предоставили в Московском авиационном центре.

Согласно последней информации на место случившегося для эвакуации пострадавших были направлены два вертолета, передает сегодня РИА "Новости". Одно воздушное судно уже забрало пострадавшего в ходе ДТП и двигается в сторону медицинского учреждения.

Отметим, что авария случилась в поселке Шишкин Лес, который расположен между Калужским и Киевским шоссе. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства инцидента, а также выясняется количество раненых и состояние их здоровья.