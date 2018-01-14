Водитель автобуса летел со скоростью 100 км в час и врезался в фуру в Петербурге

Появились подробности ДТП с участием маршрутного автобуса в Петербурге, в результате которого пострадали 12 человек. По словам очевидцев, водитель автобуса летел со скоростью сто километров в час.

Авария произошла в пятницу, 12 января. По предварительным данным 46-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ Таймураз Абаев неправильно выбрал скорость и, не справившись с управлением, въехал в припарковавшийся на перекрестке с круговым движением большегруз «Мерседес» с прицепом. Пострадали 12 человек, в том числе водитель маршрутки. Теперь за его жизнь борются врачи. В тяжелом состоянии находится пассажирка ПАЗа. Чтобы забрать ее и водителя, на место аварии прилетал медицинский вертолет.

Всего с места ДТП были госпитализированы в колпинскую больницу №33 два человека, в больницу №26 четверо, пятеро попали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Всех доставили в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести. На пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы в Петербурге из-за этого ДТП образовалась большая пробка.



Водитель фуры не пострадал. Он рассказывает, что ехал из Москвы. Машина стала барахлить. Он припарковался, поставил ее на «аварийку». После осмотра фуры он вернулся в салон, почувствовал удар.



(По материалам сайтов tass.ru regnum.ru rg.ru dp.ru)