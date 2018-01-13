В Новотроицке бесследно пропали из дома мать и трое маленьких детей

В Новотроицке бесследно пропали из дома мать и ее трое маленьких детей. Об исчезновении 25-летней многодетной матери Анастасии Морозовой и троих детей 6, 4 и 2 лет в полицию заявила ее свекровь. 52-летняя женщина пришла в дом к снохе и внукам, но дома никого не оказалось.

Пропавшими числятся шестилетняя Дарья, четырехлетняя Мария и двухлетний Иван. Ранее Анастасия выходила на связь 11 января.

Весь личный состав МУ МВД России «Орское» был поднят по тревоге и направлен на поиск пропавшей семьи. К поискам привлечены 50 сотрудников Росгвардии Оренбургской области, организовано 16 поисковых групп и волонтеры, ориентированы экстренные службы и служба такси.

В ходе поисков было установлено, что теплая зимняя одежда детей осталась в квартире.

ПРИМЕТЫ Анастасии Морозовой: Рост 165 см, возраст на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, тип лица европейский, волосы прямые крашенные в темный цвет.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: Девушка при ходьбе хромает на правую ногу.



Всех граждан имеющих какую-либо информацию о местонахождении пропавшей девушки и ее детей просьба обратиться в полицию. Полиция опубликовала фото матери и детей.

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