В результате ДТП и возгорания автомобиля на МКАД погибли женщина и мужчина

В результате ДТП и возгорания автомобиля ВАЗ в районе 93 километра МКАД погибли женщина и мужчина.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen ехал от Осташковского шоссе в сторону Ярославского шоссе.

В районе 93-го километра МКАД он врезался в автомобиль , который стоял на второй полосе движения после другого ДТП. ВАЗ в свою очередь врезался во впереди стоявший Mitsubishi и от сильного удара загорелся. Скончались водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ. Водители иномарок не пострадали.

В отношении 33-летнего водителя Volkswagen возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицией устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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