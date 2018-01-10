НА МКАД возле Ярославского шоссе загорелся автомобиль

В среду, 10 января, на Московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль. Согласно последней информации источников в экстренных службах столицы, происшествие случилось около Ярославского шоссе.

Уточняется, что авария возникла на 94 километре внутренней стороны МКАД на юго-востоке Москвы. Как подчеркивает сегодня Агентство городских новостей "Москва", машина загорелась во время движения по трассе. Пожар, к счастью, удалось оперативно потушить.

В настоящий момент на месте случившегося работают городские службы. Известно, что в ходе возгорания пострадал один человек, но данных о состоянии его здоровья пока нет. Полиция выясняет все обстоятельства и причины инцидента.