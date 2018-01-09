В южной части Москвы во вторник, 9 января, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, водитель, находившийся за рулем "Газели", совершил наезд на пешехода.

После аварии, как уточняет сегодня источник в правоохранительных органах, человек скрылся с места случившегося. ДТП было зафиксировано по адресу: улица Ясеневая, дом 39, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Подчеркивается, что пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Известно, что машина, которой управлял виновник аварии, белого цвета. В настоящий момент транспортное средство и его водителя разыскивают сотрудники полиции.