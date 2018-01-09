Утром во вторник, 9 января, на одной из станций Московского метрополитена произошел инцидент. Согласно последней информации, подозрительный предмет был зафиксирован пассажирами на платформе.

Происшествие случилось на станции метро "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии. Источник в экстренных службах столицы подчеркнул, что на странный объект при первичном исследовании отреагировала служебная собака, передает РИА "Новости".

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Ожидается прибытие саперов, которые смогут точно сказать, представляет ли предмет опасность для жизни и здоровья людей.