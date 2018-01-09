Превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе замечено в Балашихе

В Балашихе было зафиксировано превышение предельно допустимого содержания сероводорода в воздухе. О подобной ситуации в подмосковном городе во вторник, 9 января, сообщили в Мосэкомониторинге.

Отмечается, что речь идет о районе, в котором расположен полигон твердых бытовых отходов "Кучино". Ранее местные жители уже неоднократно жаловались на очень неприятный запах, который исходит из этой области, передает портал "Экономика сегодня".

Зловоние начало распространяться со стороны полигона еще в начале декабря прошлого года, после чего на него обратили особое внимание специалисты.