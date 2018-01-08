Выходец из России сознался в подрыве автобуса ФК "Боруссия"
8 января 2018, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник признательные показания в суде дал гражданин Германии российского происхождения, который осуществил взрывы у автобуса с футболистами клуба "Боруссия" в апреле минувшего года.
Мужчина по имени Сергей подчеркнул, что не собирался покушаться на жизнь людей и добавил, что намеренно установил взрывчатку таким образом, чтобы она не задела спортсменов. Как отмечает телеканал N24, организатор атаки очень сожалеет о содеянном.