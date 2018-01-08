В понедельник признательные показания в суде дал гражданин Германии российского происхождения, который осуществил взрывы у автобуса с футболистами клуба "Боруссия" в апреле минувшего года.

Мужчина по имени Сергей подчеркнул, что не собирался покушаться на жизнь людей и добавил, что намеренно установил взрывчатку таким образом, чтобы она не задела спортсменов. Как отмечает телеканал N24, организатор атаки очень сожалеет о содеянном.

Напомним, этот человек обвиняется в покушении на убийство 28 человек, а также осуществлении нападения при помощи взрывчатых веществ. Если вина Сергея будет признана по всем пунктам, то он может всю оставшуюся жизнь провести в тюрьме. Предполагается, что приговор будет вынесен судом лишь весной.





