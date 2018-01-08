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Житель Петербурга грозился в Рождество устроить взрыв в метро

8 января 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Житель Петербурга грозился в Рождество устроить взрыв в метро
фото: globallookpress.com

В Рождество житель Санкт-Петербурга заявил полиции о намерении "устроить второй теракт" в метро города. Согласно некоторой информации, чуть позже мужчина вновь позвонил и сообщил о "точном месте" взрыва.

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Хулиган сообщил, что атака будет осуществлена на станции "Технологический институт". Впоследствии сотрудники правоохранительных органов выявили местонахождение звонившего – пьяный человек находился у дома номер 39 на улице Ленсовета.

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», была тщательно проверена вышеуказанная станция, на которой полицейские не нашли ничего, напоминающего бомбу. 

Отмечается также, что минувшей ночью к спасателям обратился еще один неизвестный, который заявил о подготовке теракта. В настоящий момент его разыскивают.

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ЕТ


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