На Киевском шоссе произошло ДТП, среди пострадавших дети

В четверг, 4 января, на 60-м километре Киевского шоссе в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным пресс-службы столичного управления, в ходе аварии пострадали люди.

В результате столкновения иномарок Audi и Dodge были ранены четыре человека. Изначально сообщалось лишь о двух пострадавших, однако впоследствии за помощью к медикам обратились еще двое, передает РИА "Новости".

Есть информация, что ДТП случилось между населенными пунктами Рассудово и Киевский. Более того, как уточнили сегодня в Московском авиационном центре, одного ребенка и двух взрослых людей пришлось экстренно эвакуировать при помощи вертолетов.







