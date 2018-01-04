С начала 2018 года спасатели вытащили из московских водоемов трех человек

С 1 по 3 января 2018 года спасатели вытащили из московских водоемов трех человек. Об этом сегодня рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Согласно последней информации, сегодня сотрудники МГПСС "Ленинские горы" неподалеку от Краснопресненской набережной также спасли двух собак, которым не удавалось выбраться из воды на берег самостоятельно, передает Агентство городских новостей "Москва".

В общей сложности акваторию столицы в течение суток патрулируют 70 спасателей, пять автомобилей, 20 судов на воздушной подушке, а также 18 лодок.