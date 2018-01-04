В центре Санкт-Петербурга сгорел пассажирский автобус

Утром в четверг, 4 января, в одном из центральных районов Санкт-Петербурга загорелся пассажирский автобус. Согласно последней информации, происшествие случилось на стрелке Васильевского острова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в ликвидации возгорания участвовали сразу 15 человек и 3 единицы специальной техники, передает ТАСС.

Подчеркивается, что сообщение о возникновении пожара в припаркованном на обочине частном экскурсионном автобусе поступило в 11.27 по Москве. Уже к 11.55 пламя удалось потушить, в результате случившегося ни один человек не пострадал. Вероятно, в транспортном средстве по той или иной причине воспламенились сгораемые части.