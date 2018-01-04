МВД ужесточит наказание за хищение средств с банковских счетов россиян

В 2018 году МВД России намерено ужесточить наказание за хищение средств с банковских счетов россиян. В пресс-центре ведомства уточнили, что изменения будут внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Как подчеркнули в министерстве, наиболее пристальное внимание будет уделяться не только случаям хищений денег, но также и раскрытию противоправных действий в отношении несовершеннолетних жителей страны, на которых оказывалось психологическое воздействие при помощи сети интернет, передает ТАСС.

Также МВД планирует принять целый ряд определенных мер для противодействия сепаратизму, экстремизму и ксенофобии в стране.





