МВД ужесточит наказание за хищение средств с банковских счетов россиян
4 января 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году МВД России намерено ужесточить наказание за хищение средств с банковских счетов россиян. В пресс-центре ведомства уточнили, что изменения будут внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Как подчеркнули в министерстве, наиболее пристальное внимание будет уделяться не только случаям хищений денег, но также и раскрытию противоправных действий в отношении несовершеннолетних жителей страны, на которых оказывалось психологическое воздействие при помощи сети интернет, передает ТАСС.
Также МВД планирует принять целый ряд определенных мер для противодействия сепаратизму, экстремизму и ксенофобии в стране.